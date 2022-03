Francia: prefetto Corisca su aggressione indipendentista, Stato non è assassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato francese "non è un assassino". Lo ha detto il prefetto della Corsica, Amaury de Saint-Quentin, in merito all'aggressione subita dall'indipendentista Yvan Colonna, finito in coma dopo essere stato picchiato in carcere da un altro detenuto radicalizzato islamista. L'episodio ha provocato violente manifestazioni questo fine settimana sull'isola. "Oggi l'emergenza consiste nel riallacciare il dialogo con l'insieme degli attori del territorio e ritrovare la via della calma", ha detto il prefetto. L'aggressore, 35 anni, è indagato per tentato omicidio di stampo terrorista. Colonna, intanto, si trova tra la vita e la morte in un ospedale di Marsiglia. (Frp)