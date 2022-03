Libia: tribù e organizzazioni società civile di Sebha minacciano chiusura pozzi petroliferi Fezzan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tribù e organizzazioni della società civile della città libica di Sebha, capitale della regione meridionale del Fezzan, hanno minacciato di chiudere i giacimenti petroliferi nel sud della Libia se il Governo di unità nazionale (Gun) del premier Abdulhamid Dabaiba “continuerà a controllare la ricchezza del popolo libico”. In una dichiarazione diramata attraverso un video, la comunità di Sebha ha sottolineato che il governo Dabaiba è un’esecutivo “basato su privilegi familiari e corrotto”, precisando che non “permetterà il suo proseguimento. “Benediciamo l'assegnazione del governo libico guidato da Fathi Bashagha e chiediamo alla comunità internazionale di sostenere questo governo e la mettiamo in guardia dal continuare a sostenere il governo Dabaiba”, affermano i rappresentanti delle tribù e della società civile di Sebha nella dichiarazione. (segue) (Lit)