Libia: tribù e organizzazioni società civile di Sebha minacciano chiusura pozzi petroliferi Fezzan (2)

- La scorso primo marzo il nuovo Governo di stabilità nazionale (Gsn) guidato da Fathi Bashagha ha ottenuto la fiducia al parlamento di Tobruk e ha avviato formalmente i lavori, avviando uno scontro con il Governo di unità nazionale (Gun) del premier Dabaiba che resta in carica a Tripoli. Il governo di Bashagha non ha ottenuto il riconoscimento dalla Comunità internazionale e dovrebbe rimanere in carica per almeno 14 mesi secondo il percorso politico tracciato dal Parlamento di Tobruk. Le Nazioni Unite, da parte loro, cercano di mediare tra le due coalizioni rivali e propongono la formazione di un Comitato misto di dodici membri per redigere una Bozza costituzionale e consentire lo svolgimento delle elezioni su un base condivisa. (Lit)