Ucraina: colloquio tra Borrell e ministro cinese Yi, evitare crisi umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha rilevato "l'assoluta necessità di fermare immediatamente le ostilità e ha fatto riferimento al maggior numero di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale e all'inaccettabile presa di mira e alle sofferenze della popolazione civile, comprese gravi violazioni del diritto umanitario internazionale". Ha chiesto al suo omologo cinese di sostenere la creazione di corridoi umanitari, per consentire l'evacuazione della popolazione civile. Entrambi hanno convenuto di proseguire i colloqui nei prossimi giorni e attendono con impazienza il vertice Ue-Cina, previsto per il primo aprile 2022. (Beb)