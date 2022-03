© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato in occasione della Giornata internazionale della Donna partecipa all'iniziativa 'La Salute incontra i Diritti umani'. Roma, ospedale San Giovanni Addolorata, via San Giovanni in Laterano, 76 a (ore 10)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla presentazione della gara 'RemaRoma per la Vita' che si svolgerà in occasione di "Roma Breast Days".Roma, salone del Commendatore Borgo Santo Spirito, 3 (ore 12)- Per celebrare la Giornata internazionale della donna, il Consiglio regionale del Lazio ospiterà una iniziativa, dal titolo "L'Italia delle donne". Dopo i saluti istituzionali, portati dal presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi e dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, sono previsti gli interventi di Maria Luisa Pellizzari, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza, Monica Maggioni, direttrice del Tg1, Lucia Votano, dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, Ilaria Calò, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Cinzia Gagliardi, generale di brigata, comandante Regione Carabinieri forestale Lazio, Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza di Roma, Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente della fondazione Movimento bambino, Irma Testa, pugile, medaglia di bronzo alle olimpiadi Tokio 2020, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. Donne italiane che si distinguono per aver raggiunto posizioni di eccellenza nei rispettivi campi di attività. L'iniziativa sarà coordinata dalla consigliera segretaria Michela Di Biase e dalla segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, Cinzia Felci.Roma, Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana, 1301 (ore 10) (segue) (Rer)