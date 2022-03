© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Le Terme di Caracalla aprono le porte gratuitamente alle donne. La Soprintendenza Speciale di Roma vuole così festeggiare la Giornata internazionaledella donna. (dalle ore 9)- In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il camper della Polizia di Stato del progetto "...questo non è amore", sarà "itinerante" , con 3 tappe nella Capitale, dalle periferie al centro storico: la mattina sarà a San Basilio, precisamente in via di Morrovalle, nei pressi del mercato rionale; nel primo pomeriggio a largo Ravizza, nel quartiere Monteverde; in serata, a partire dalle 18.00 circa, in piazza del Popolo. (segue) (Rer)