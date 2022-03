© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che non parteciperà a nessun dibattito con altri candidati alle presidenziali prima del primo turno, previsto per il 10 aprile. "Nessun presidente in carica che si ripresentava l'ha fatto. Non vedo perché fare diversamente", ha spiegato Macron durante la prima uscita della sua campagna elettorale organizzata a Poissy, fuori Parigi.(Frp)