Spagna: ex re Juan Carlos continuerà a risiedere ad Abu Dhabi ma viaggerà "frequentemente" in patria

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos, continuerà a risiedere "in modo permanente e stabile" ad Abu Dhabi, anche se si recherà "frequentemente" in Spagna. È quanto comunicato oggi dall'ex sovrano a suo figlio, Felipe VI, in una lettera resa pubblica dalla Casa Reale. Juan Carlos ha lasciato, dunque, aperta la porta aperta al ritorno in Spagna in futuro, anche se ha chiarito che in quel caso il suo luogo di residenza sarebbero "aree private, fuori da La Zarzuela" (il palazzo dove risiede la famiglia reale). Nei giorni scorsi la Procura della Corte suprema spagnola aveva archiviato tre indagini sui suoi beni all'estero, concludendo che, sebbene fossero stati commessi presunti reati fiscali, questi sarebbero stati prescritti o non sarebbero stati perseguibili poiché l'ex capo di stato ha goduto dell'immunità fino alla sua abdicazione nel 2014. (Spm)