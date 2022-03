Usa: Covid, Florida verso raccomandazione vaccino a bambini contro indicazioni Cdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Salute della Florida raccomanderà la vaccinazione contro il coronavirus per i "bambini sani", cioè senza patologie pregresse o altri fattori di rischio. Lo ha affermato lunedì il chirurgo generale dello Stato, contraddicendo le linee guida dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La Florida "sarà il primo Stato a raccomandare ufficialmente i vaccini contro il Covid-19 per i bambini sani", ha spiegato Joseph Ladapo al termine di una tavola rotonda sulla risposta al virus. L’esperto non ha fornito dettagli specifici sulle modalità. I Cdc raccomandano a tutti i soggetti dai 5 anni in su di sottoporsi al vaccino contro il coronavirus. I vaccini esistenti non sono ancora approvati per i minori di 5 anni. Sebbene il Covid-19 sia generalmente più grave nei gruppi di età più avanzata, le autorità sanitarie statunitensi hanno osservato che a metà ottobre 2021 c'erano "più di 8.300 ricoveri correlati al Covid-19 e quasi 100 decessi" tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ne deriva che il coronavirus è stata una delle prime 10 cause di morte in quella fascia di età.(Nys)