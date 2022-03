Ucraina: accordo al Congresso Usa per chiedere sospensione Russia da Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori del Congresso statunitense hanno raggiunto un accordo bipartisan per richiedere al presidente Usa, Joe Biden, di adoperarsi per sospendere la Russia dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo riporta la “Cnn”, citando le dichiarazioni di quattro leader repubblicani e democratici. L’iniziativa prevede anche un ulteriore inasprimento delle tariffe sui prodotti provenienti da Russia e Bielorussia, con l’ulteriore obiettivo di impedire a Minsk di entrare a far parte dell’Omc.(Nys)