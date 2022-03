Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken incontra omologo israeliano Lapid in Lettonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Riga, in Lettonia, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid per uno scambio di opinioni “su come fermare l'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato” delle forze militari del presidente russo Vladimir Putin contro l'Ucraina. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno inoltre discusso dell'urgenza per la Russia di cessare la sua aggressione, consentire corridoi umanitari e ritirarsi completamente dal territorio ucraino. Blinken e Lapid hanno anche discusso delle sfide poste dall'Iran ed entrambi hanno convenuto che a Teheran non deve essere permesso di acquisire un'arma nucleare. Blinken ha quindi ribadito il fervido impegno dell'amministrazione Usa per la sicurezza di Israele.(Nys)