Ucraina: Zelensky accusa forze russe per fallimento corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina considera "immorale" il piano di Mosca per consentire ai residenti di diverse città ucraine di fuggire attraverso i corridoi umanitari. In uno dei consueti messaggi alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che “i corridoi umanitari li mantengono solo nella direzione del loro paese per poche decine di persone. Perché? Solo per fare scena, per farli riprendere dalle telecamere e dire come hanno salvato la popolazione. E’ cinismo". Il capo dello Stato ha quindi accusato Mosca per il fallimento delle operazioni umanitarie dicendo: “C'è stato un accordo sui corridoi umanitari, al loro posto hanno funzionato i carri armati russi. L'annuncio da parte della Russia di un piano per creare nuovi corridoi umanitari per evacuare Kharkiv, la capitale Kiev e altre località è arrivato dopo due giorni di cessate il fuoco volti a consentire ai civili di fuggire dalla città assediata di Mariupol, tregua prontamente violata.(Kiu)