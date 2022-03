Ucraina: Unicef e Unhcr, minorenni in fuga devono essere protetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Unicef e Unhcr quasi 100.000 bambini, la metà dei quali con disabilità, vivono in istituti e collegi in Ucraina. Molti di questi bambini hanno parenti in vita o tutori legali. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di istituzioni che cercano di trasferire i bambini al sicuro nei paesi vicini o oltre questi. Pur riconoscendo che, in circostanze specifiche, le evacuazioni umanitarie possono salvare vite, e accogliendo con favore gli sforzi per portare i bambini al sicuro, è fondamentale che siano prese misure speciali nel superiore interesse del minore, e che sia garantito il consenso dei loro genitori o delle persone responsabili della loro cura. In nessun caso le famiglie dovrebbero essere separate a causa di trasferimenti o evacuazioni”, sottolineano il direttore dell’Unicef e l’Alto commissario Onu. “Coloro che sono legalmente responsabili dei bambini negli istituti in Ucraina devono assicurare che le evacuazioni siano fatte in accordo e in linea con le indicazioni delle autorità nazionali. I trasferimenti devono essere segnalati alle autorità competenti in Ucraina e nei paesi vicini immediatamente dopo aver attraversato il confine, e per quanto possibile, i bambini devono essere evacuati con i loro documenti di identificazione e i fascicoli che li riguardano”, prosegue la dichiarazione. I responsabili delle due agenzie Onu affermano di essere grati per la solidarietà e la disponibilità dimostrata dagli Stati nel sostenere i bambini non accompagnati e separati attraverso eventuali schemi di trasferimento. “Allo stesso tempo – prosegue la dichiarazione congiunta - bisogna ricordare che i bambini non accompagnati e separati sono particolarmente vulnerabili e i loro bisogni immediati e la loro sicurezza nel luogo in cui si trovano devono avere la priorità nel breve termine, mentre vengono identificate soluzioni a medio e lungo termine basate sui loro superiori interessi”. I responsabili delle due agenzie Onu “sono impegnati a lavorare insieme per sostenere le autorità nazionali nella tutela dei bambini, assicurando che la loro sicurezza e protezione siano messe al centro della risposta umanitaria". (Res)