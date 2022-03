Usa-Spagna: incontro ministro Esteri Albares e vice segretaria Stato Sherman, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi a Madrid il ministro degli Esteri spagnolo Angeles Moreno Bau. Le parti, riferisce una nota del Dipartimento di stato, hanno riaffermato il loro fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno condannato l'invasione russa premeditata, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte del presidente Putin e il suo devastante bilancio umanitario. Sherman e Bau hanno discusso delle sanzioni economiche radicali e coordinate e dei controlli sulle esportazioni che gli Stati Uniti e l'Ue hanno imposto e continueranno a imporre in risposta all'aggressione russa, nonché delle misure per fornire assistenza militare difensiva e un solido aiuto umanitario al popolo ucraino. Le parti hanno anche discusso questioni di interesse reciproco in America Latina, Africa e Indo-Pacifico, compresi i modi per rafforzare la democrazia ed espandere la cooperazione bilaterale in America centrale. (Nys)