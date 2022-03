Ucraina: Mise, attivi i numeri di task force per imprese in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attivi, da oggi, i numeri a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in Ucraina. I numeri sono 800100117 per chiamate dall’Italia, +390647052184 per l’estero. Si garantisce la reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per segnalazioni mail da domani sarà operativo l’indirizzo tfiru@mise.gov.it . Oggi si è svolto al Mise un primo incontro tecnico per organizzare il lavoro mentre da mercoledì 9 marzo il gruppo di lavoro, coordinato da Amedeo Teti, incontra tutte le rappresentanze e associazioni dei settori industriali e produttivi, compreso mondo cooperativo, per raccogliere istanze, problemi e proposte. Ne dà notizia il ministero dello Sviluppo economico (mise) in una nota del Mise circa la task force istituita venerdì scorso con decreto dal ministro Giancarlo Giorgetti per monitorare la situazione delle imprese e fare proposte concrete per affrontare la crisi provocata dalla guerra. (Com)