Egitto: Al Sisi chiede invita governo a diversificare la sua digitalizzazione con l'Africa

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato oggi il primo ministro Mostafa Madbouly e il ministro delle Comunicazioni Amr Talaat per discutere l'espansione della cooperazione con i Paesi africani nel campo della digitalizzazione. Lo ha affermato il portavoce presidenziale egiziano Bassam Rady in un comunicato stampa. Durante l’incontro, Al Sisi ha voluto incoraggiare le società egiziane di telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione a cooperare con le loro controparti africane per costruire sistemi digitali integrati e fornire formazione tecnica specializzata per i giovani africani in vari campi della tecnologia.(Cae)