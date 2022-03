Medio Oriente: ministro Esteri egiziano riceve vicepremier palestinese Amr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi il vice primo ministro palestinese e membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Ziyad Abu Amr, al Cairo. Lo riferisce una nota del portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Hafez, precisando che al colloquio ha preso parte anche il ministro dello Sviluppo sociale palestinese, Ahmed Majdalani. Le due parti hanno discusso "la situazione nei territori palestinesi e le crescenti difficoltà e sfide che affrontano i palestinesi", ha affermato Hafez, aggiungendo che "la delegazione ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo dell'Egitto nel sostenere la causa palestinese". Da parte sua il ministro degli Esteri egiziano ha dichiarato che Il Cairo sta continuando i suoi "sforzi per sostenere i fratelli palestinesi e la ricostruzione della Striscia di Gaza". Shoukry ha ricordato che l’Egitto continua a sostenere "le aspirazioni del popolo palestinese a stabilire uno Stato indipendente sui confini del 1967" e prosegue i contatti internazionali "per creare l'atmosfera adeguata per rilanciare il percorso dei negoziati” con Israele.(Cae)