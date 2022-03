Ucraina-Israele: ministro Esteri Kiev, El Al “fa soldi intrisi di sangue ucraino”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha lanciato oggi una dura critica contro la compagnia aerea di bandiera israeliana El Al per la sua continua attività in Russia, accusandola di fare "soldi intrisi di sangue ucraino". Kuleba ha scritto sul suo account Twitter, che ha più di 600.000 follower, che El Al accetterebbe pagamenti tramite un sistema bancario russo, "Mir", che ha descritto come "progettato per eludere le sanzioni". Secondo quanto riferiscono i media israeliani, in risposta a Kuleba, El Al ha rilasciato una dichiarazione in cui nega le affermazioni del ministro degli Esteri, affermando che "Mir" è stata bloccata dalla compagnia aerea israeliana dal 28 febbraio. "Siamo rattristati dal fatto che non sia stato condotto un semplice controllo prima della pubblicazione del tweet", si legge nella dichiarazione. La compagnia aerea ha aggiunto che sta ancora effettuando voli verso la Russia secondo la richiesta del governo israeliano, a causa dell'obbligo unico di Israele di salvare ed evacuare gli ebrei russi, "finché ciò sarà possibile".(Res)