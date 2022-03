Ucraina: colloquio tra Borrell e ministro cinese Yi, evitare crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, oggi ha parlato con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che questa è stata la loro seconda conversazione "dall'inizio dell'invasione militare non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia". Borrell ha espresso apprezzamento per la posizione della Cina presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea generale indicando sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità delle nazioni e all'inviolabilità dei confini, nonché per la disponibilità della Cina a sostenere la cessazione delle ostilità e il dialogo. L'Alto rappresentante e il ministro degli Esteri hanno convenuto che occorre prevenire una crisi umanitaria su vasta scala. (segue) (Beb)