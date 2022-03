Ucraina: Di Maio, conflitto non deve allargarsi, in serata colloquio con Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina “non deve allargarsi”, per questo l’Italia “sta sostenendo le istituzioni ucraine, il popolo e l’esercito ucraino”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al “Tg3”. “Lo facciamo – ha proseguito Di Maio - perché (le istituzioni) rappresentano un argine a questo conflitto”. Di Maio ha ricordato che il sostegno dell’Italia all’Ucraina è massimo, con 110 milioni di euro inviati al governo ucraino. “Stiamo lavorando per affrontare questa enorme crisi umanitaria”, ha aggiunto Di Maio, ricordando che sono già 1,7 milioni le persone che in una settimana hanno lasciato l’Ucraina di cui 17 mila già arrivate in Italia. “Alla crisi non serve una soluzione militare ma diplomatica”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. Di Maio ha sottolineato che in serata avrà un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, precisando che l’Onu ha un ruolo fondamentale al tavolo negoziati e può dare un grande contributo alla pace.(Res)