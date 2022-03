Ucraina: Salvini, su accoglienza profughi Polonia esempio per tutta Europa, Italia pronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per lo straordinario esempio di accoglienza che state mostrando a tutta Europa, anche l’Italia è pronta. La priorità è fermare la guerra". Il leader della Lega Matteo Salvini si è complimentato con il premier polacco Mateusz Jakub Morawiecki al termine della prima giornata a Varsavia: i due leader si erano scambiati diversi messaggi anche negli ultimi giorni. Il segretario del Carroccio è arrivato in Polonia all’ora di pranzo, accompagnato da una ristretta delegazione della Lega formata dai parlamentari Marco Campomenosi e Luca Toccalini, con l’obiettivo - si legge in una nota - di verificare la situazione e offrire aiuto concreto. E' con questo spirito che Salvini prima ha incontrato alcuni imprenditori nostri connazionali nella sede dell’ambasciata d’Italia, poi è stato ricevuto dalla Nunziatura Apostolica in Polonia. Il leader della Lega, insieme ai volontari di una onlus italiana, resterà all’estero fino a mercoledì, con diversi incontri programmati fino al confine con l’Ucraina. Obiettivo primario lavorare per la pace, garantendo l’invio di aiuti italiani in Polonia e Ucraina. Salvini intende impegnarsi per favorire l’arrivo e l’ospitalità in Italia di bimbi, donne e famiglie in fuga dalla guerra. In Polonia il sistema di accoglienza sta reggendo nonostante un flusso costante di persone che rischia di aumentare: al momento si stimano almeno 100 mila ingressi ogni 24 ore. Varsavia sta garantendo trasporti gratuiti e massima assistenza anche grazie alla straordinaria generosità dei cittadini che offrono ospitalità nelle proprie abitazioni. Preoccupano l’eventuale inasprimento del conflitto e il previsto abbassamento delle temperature dei prossimi giorni. (Com)