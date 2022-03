© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini vestiti con i colori della bandiera ucraina hanno scalato a mani nude la torre Montparnasse di Parigi per esprimere solidarietà con il Paese attaccato dalla Russia. Secondo una fonte citata dal quotidiano "Le Parisien", una volta che i due uomini sono arrivati in cima hanno ricevuto una multa ma non sono stati posti in stato di fermo.(Frp)