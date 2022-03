Ucraina: Brasile escluso dalla lista di paesi ostili alla Russia stilata dal Cremlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Russia presso le Nazioni Unite, Gennady Gatilov, ha elogiato la postura assunta dal Brasile nell'ambito delle discussioni nell'Assemblea generale e nel Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'invasione delle forze armate di Mosca in Ucraina. Nonostante il Brasile abbia votato insieme alle potenze occidentali le bozze di risoluzione che criticano l'invasione russa Brasilia ha invitato a rivedere la politica delle sanzioni alla Russia. "Le cose non sono semplici, esistono sfumature. Non credo che il voto rifletta tutte le sfumature della posizione brasiliana", ha affermato Gatilov nel corso di una conferenza stampa nella sede Onu di Ginevra. Secondo l'ambasciatore, il Brasile "ha spiegato la sua posizione". "Spetta a ciascun Paese prendere posizione. Ma, per noi, i brasiliani hanno capito gli obiettivi della nostra operazione e le ragioni per cui lo facciamo", ha concluso il diplomatico. (segue) (Brb)