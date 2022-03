Ucraina: Brasile escluso dalla lista di paesi ostili alla Russia stilata dal Cremlino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Bolsonaro aveva di fatto smentito le critiche che il suo vice, Hamilton Mourao, aveva espresso nei confronti della Russia. "Chi parla di queste questioni è solo il presidente, e il presidente si chiama Jair Messias Bolsonaro", ha detto il capo dello Stato leggendo, in una diretta sulle reti sociali, l'estratto di una intervista in cui Mourao sosteneva che il Brasile fosse contrario all'invasione dell'Ucraina. "Con tutto il rispetto, sta parlando una persona che non dovrebbe. Non è di sua competenza", ha detto Bolsonaro invitando "chi avesse dubbi" a consultare l'articolo 84 della Costituzione. La precisazione di Bolsonaro, ripetuta più volte durante la diretta, accentua le distanze con Mourao, già escluso da una sua ricandidatura nel ruolo di vicepresidente alle elezioni di ottobre (Brb)