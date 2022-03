Ucraina: Di Maio, continueremo a sostenere popolo ucraino con invio aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continua a sostenere il popolo ucraino e oggi la Farnesina ha chiuso un’operazione con l’invio di 20 tonnellate di beni di prima necessità ed accoglienza (tra cui tende, coperte, generatori, stufe per tende, lampade e kit igienico-sanitari) con il coordinamento della Protezione civile italiana e nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi al “Tg3”. “Nei prossimi giorni si incontreranno in Turchia i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina”, ha dichiarato Di Maio facendo riferimento all’incontro tra il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e il responsabile della diplomazia di Kiev, Dmytro Kuleba a margine del Forum della diplomazia di Antalya. “Credo che Paesi come la Turchia e anche la Cina possano avere un ruolo fondamentale”, ha aggiunto Di Maio.(Res)