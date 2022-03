Ucraina: Bertolé, ci prepariamo per accoglienza diffusa, lavoriamo per monitorare numero arrivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del Comune di Milano è quello di rivolgersi "quanto più all'accoglienza diffusa, nelle case dei milanesi che già si stanno mettendo a disposizione". Lo ha spiegato l'assessore al welfare del Comune di Milano, Lamberto Bertolé, a margine della seduta odierna del consiglio comunale a Palazzo Marino. "La sfida – ha illustrato Bertolé - è raccogliere la disponibilità dei milanesi. Per questo abbiamo già stretto accordi di collaborazione con Emergency, Caritas, Equa, Refugees welcome, già alcune realtà del terzo settore si sono messe a disposizione e altre lo faranno nei prossimi giorni. Non abbiamo però solo il problema dell'alloggio, ma anche quello di preoccuparci del benessere materiale delle persone. Alcune hanno trovato appoggio di fortuna da familiari, ma nel medio periodo avranno bisogno di un aiuto economico. Per questo l'idea di una raccolta fondi serve per fare progetti per le persone che arrivano a Milano". Riguardo agli arrivi già avvenuti, ha affermato l'assessore, "stiamo parlando di alcune centinaia di persone. A casa Jannacci ci sono 34 persone, i Cas gestiti dalla prefettura contano oltre le 100 persone presenti e molte sono state ospitate in famiglia. C'è un arrivo continuo che è difficile monitorare come numeri. Quello che vogliamo fare nei prossimi giorni è proprio un monitoraggio degli arrivi. Vogliamo sapere chi arriva per individuare bisogni e sostegni da dare. Il sindaco, ad esempio, ha menzionato il bisogno di inserire i bambini a scuola. Ecco per farlo bisogna sapere quanti bambini arrivano e dove alloggiano". "Il mondo delle aziende e del privato milanese – ha poi aggiunto Bertolé - si sta mettendo a disposizione, stiamo cercando di raccogliere tutte le disponibilità per poi canalizzarle verso i bisogni prioritari. Nei prossimi giorni metteremo a punto un sistema per orientare al meglio le risorse". "Sicuramente Milano si sta dimostrando solidale e aperta, ora sta a noi orientare al meglio le risorse", ha concluso l'assessore. (Rem)