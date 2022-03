Ucraina: Palazzo Marino approva all'unanimità odg di ripudio alla guerra e iniziative per accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aula consiliare di Palazzo Marino ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno del Partito democratico, a prima firma di Filippo Barberis, dal titolo "Misure urgenti a favore della comunità ucraina milanese e per l'accoglienza dei profughi ucraini". Un documento di ripudio della guerra, ma anche di iniziative pratiche per le quali si richiede l'attivazione della giunta comunale. "Milano è unita nella condanna all'iniziativa di Putin e si attiva per dare una mano come sa fare - ha detto Barberis -. È con questo spirito che proponiamo misure alla portata della nostra città per aiutare chi soffre le violenze della guerra". Oltre all'istituzione di un Fondo di aiuto, "sull'esempio di quanto già avvenuto per l'emergenza Covid 19" che preveda anche "la raccolta delle donazioni anche da parte dei cittadini", l'Odg contiene un pacchetto di iniziative che vanno dall'utilizzo di "ogni tipo di soluzione abitativa e di ospitalità che permetta una dignitosa 'prima accoglienza' ai profughi" alla promozione dell'accoglienza diffusa, "che già sta emergendo grazie alla disponibilità dei cittadini milanesi". Si invita poi la giunta a "promuovere accordi con il settore farmaceutico, la rete delle farmacie milanesi e il terzo settore attivo in questo ambito per il reperimento di medicinali da inviare in Ucraina", individuare una delle città ucraine particolarmente colpite dal conflitto per avviare le pratiche per un futuro gemellaggio e di "farsi promotore di un movimento internazionale di città per la pace in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026". (Rem)