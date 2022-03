Ucraina: Macron, sul breve termine la guerra continuerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul breve termine la guerra in Ucraina continuerà. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, a Poissy, fuori Parigi, durante la prima uscita organizzata per la campagna elettorale in vista delle presidenziali di aprile. Il capo dello Stato ha poi commentato la scelta di annunciare tardi la sua candidatura, arrivata solamente la scorsa settimana. "Difficile essere candidato e presidente allo stesso tempo", ha detto Macron.(Frp)