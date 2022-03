© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntament previsti per domani a Milano e in Lombardia.Corteo studentesco in occasione dell'8 marzo e dello sciopero transfmennistaLargo Cairoli (ore 9:30)Conferenza stampa di presentazione del programma e dei protagonisti della prima edizione di “Milano graphic festival”. Intervengono,tra gli altri, il presidente di Adi Luciano Galimberti, l'assessore all cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi.Adi design museum, Piazza Compasso d'Oro, 1 (ore 11)Presentazione del nuovo spazio educativo del museo nazionale della scienza e tecnologia “Base Marte”, dove viene ricreata una base marziana per sperimentare le Stem. Intervengono, tra gli altri: Paola Dubini vicepresidente del museo, Fiorenzo Galli direttore generale del Museo, Anna Scavuzzo, vice sindaco del Comune di Milano.Museo nazionale della scienza e tecnologia, Via S. Vittore 21 (ore 11)In occasione della giornata mondiale del rene, conferenza stampa della Società italiana di nefrologia e della Fondazione italiana del Rene su "Malattia renale cronica: una pandemia in incognito"Diretta streaming (ore 12)“Con cuore di donna. Al servizio della cultura e della società”. Elisabetta Soglio del Corriere della Sera intervista monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Ateneo.Università Cattolica, Sala Negri da Oleggio e diretta streaming (ore 15)"Unknown Unknowns. Le geografie della diaspora", incontro organizzato dalla Triennale di Milano. Intervengono: Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Carla Morogallo, direttore operativo di Triennale Milano, Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 6 (ore 16)“La forza di essere unica: il tuo talento, il tuo lavoro”, incontro promosso dall’Advisory Board Assolombarda per il sociale per la “Giornata internazionale della donna”. Nel corso dell’evento, moderato dal giornalista e conduttore di Skytg24 Luigi Casillo, ne discutono, tra gli altri: Gabriella Magnoni Dompé, Presidente Advisory Board Assolombarda per il sociale; Melania Rizzoli,assessore alla formazione e lavoro di Regione Lombardia.Diretta su sky tg24 (ore 18) (Rem)