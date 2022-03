Cultura: Franceschini, puntare su piattaforma digitale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario continuare a lavorare per una piattaforma digitale comune europea, anche attraverso collaborazioni tra pubblico e privato. Insieme come 27 Paesi dell'Europa siamo il più grande produttore e consumatore mondiale di contenuti culturali. Distinti come singole nazioni siamo piccoli e non possiamo reggere il confronto con i giganti del web e con il mercato di lingua inglese e anglosassone. Possiamo e dobbiamo essere una forza comune enorme". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo oggi alla riunione informale dei ministri della Cultura europei ad Angers nel quadro del semestre di presidenza francese dell'Unione europea. "Il dibattito sull'informazione, anche prima dello scoppio della guerra in Ucraina dimostra come sia centrale e urgente assicurarne una libera, indipendente e pluralista. Per questo ritengo che sia fondamentale il sostengo pubblico all'informazione, in particolare alle piccole realtà che da sole non ce la fanno, ma non solo, è necessaria anche un'opera di alfabetizzazione digitale informativa dei cittadini che rappresenterebbe il migliore antidoto alla disinformazione", ha aggiunto. (Rin)