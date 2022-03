Ucraina: Morani (Pd), Italia avrà bisogno di aiuti da Ue per conseguenze economiche sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se le sanzioni si ripercuoteranno su di noi la libertà e la democrazia non hanno prezzo, con le sanzioni contro la Russia stiamo dicendo che in questa parte del mondo c'è la libertà". Lo ha premesso la deputata del Pd Alessia Morani nella puntata di "Restart-L'Italia ricomincia da te" in onda stasera su Rai2 spiegando che l'Europa dovrebbe essere solidale con i Paesi che soffrono di più per le conseguenze economiche delle sanzioni contro la Russia. "L'Italia è tra questi, per i rapporti con la Russia e per la sua struttura più fragile dal punto di vista energetico - ha spiegato -. Avrà bisogno di aiuti e di una rimodulazione del Pnrr". (Rin)