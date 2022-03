Pnrr: Gay (Confindustria Piemonte), riscriverlo a fronte degli aumenti del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremo riscrivere il Pnrr, è stato pensato quando non si pensava che non avremmo avuto di fronte questi aumenti energetici". Lo ha detto Marco Gay presidente di Confindustria Piemonte a "Restart-L'Italia ricomincia da te" in onda stasera su Rai2. "I costi aziendali nel 2020 per l'energia erano pari a 9 miliardi di euro, ora siamo a 51 e sono anche in crescita - ha continuato -. Oggi rivedere il Pnrr in funzione di uno scenario cambiato non significa dire abbiamo scherzato sul Pnrr, vuol dire ma affrontare la realtà". (Rin)