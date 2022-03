Ucraina: Bombardieri (Uil), Commissione europea adotti misure straordinarie, come per pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei che la pace condizionasse gli accordi economici e non viceversa, ma è necessario che la Commissione europea adotti misure straordinarie per condizioni straordinarie come questa, così come ha fatto con la pandemia". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri segretario generale Uil nella a "Restart-L'Italia ricomincia da te" in onda stasera su Rai2. "Quando aumentano i costi aumentano anche le persone che soffrono e perdono posti di lavoro - ha spiegato - oggi 7 milioni hanno il contratto scaduto. La Commissione europea deve affrontarlo con un nuovo programma".(Rin)