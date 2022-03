Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, richieste eurodeputata von Cramon destabilizzano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In giorni in cui il diritto internazionale e l'ordine internazionale così come li conosciamo sono messi alla prova da eventi che non hanno nulla a che fare con i Balcani occidentali, credo che a nessuno serva dare legittimità al separatismo nella provincia meridionale serba con mosse politiche pericolose. Perché il separatismo, come da anni la Serbia avverte, è contagioso e con un effetto domino si può estendere per tutto il mondo", ha concluso Selakovic. Nella giornata di ieri l'eurodeputata tedesca Viola von Cramon, che è anche relatrice del Parlamento Ue per il Kosovo, ha detto di sostenere pienamente la richiesta di Pristina di diventare membro del Consiglio d'Europa. In un messaggio pubblicato su Twitter, Von Cramon ha scritto che il Kosovo e i suoi cittadini "meritano l'accesso ai meccanismi europei". (Seb)