Speciale difesa: Kosovo, autorità di Pristina, allerta di Belgrado ai serbi kosovari "in caso di conflitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Kosovo avrebbe "informazioni" secondo cui la Serbia avrebbe allertato i riservisti di nazionalità serba in Kosovo ad "essere pronti in caso di conflitto". Il viceministro della Difesa di Pristina, Shemsi Sula, ha dichiarato all'emittente "7Tv" di avere informazioni in tal senso. "Abbiamo informazioni che dicono che la Serbia sta mobilitando la forza di riserva e che sta chiamando la parte che ha in Kosovo", ha detto il viceministro aggiungendo che "sono noti" dei casi singoli per cui è avvenuta la chiamata. "Abbiamo casi specifici in cui i cittadini serbi che sono qui e fanno parte della composizione di riserva (dell'esercito serbo) sono stati invitati", ha detto Sula. (Alt)