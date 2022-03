Serbia: ambasciatore russo, non chiediamo sostegno a riconoscimento Donetsk e Luhansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non cambia la sua posizione riguardo al Kosovo e non chiede alla Serbia di riconoscere le aree separatiste di Donetsk e Luhansk. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Bocan-Harcenko, in un'intervista pubblicata dal quotidiano "Vecernje novosti". La Russia, ha detto l'ambasciatore, mantiene la propria posizione sul Kosovo a prescindere dal fatto che Mosca abbia riconosciuto la sovranità di Donetsk e Luhansk. "Come su altre questioni, sulla quella del Kosovo la posizione della Russia è di principio, duratura, non cambia a seconda della situazione nella regione balcanica o al di fuori di essa. Questa posizione si basa sul diritto internazionale. Continueremo a collaborare per risolvere la questione del Kosovo", ha detto Harcenko. Alla domanda se Mosca potrebbe chiedere a Belgrado di riconoscere Donetsk e Lugansk, l'ambasciatore ha risposto "ovviamente no". "Questi sono già Stati indipendenti. Ripeto, non chiediamo nulla alla Serbia", ha detto Harcenko. L'ambasciatore ha detto poi di ritenere che non ci sia alcun pericolo reale che il conflitto in Ucraina si possa trasformare nella "Terza guerra mondiale". "Il presidente Putin è determinato, ha già detto 'non dovete interferire nelle nostre cose', lui è assolutamente serio. E penso che questi messaggi siano stati presi abbastanza seriamente. Purtroppo non hanno voluto capire prima del 24 febbraio che esistono delle linee rosse e che la nostra pazienza si è esaurita", ha concluso l'ambasciatore russo. (Seb)