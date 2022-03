Portogallo-Capo Verde: firmato programma cooperazione strategica 2022-2026 da 95 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, ha sottolineato la "relazione molto profonda" con Capo Verde nella conferenza stampa al termine del sesto vertice tra i due paesi a Praia, con l'omologo, Ulisses Correia e Silva. Costa ha aggiunto che l'incontro "è stato un successo" grazie alla firma del Programma di cooperazione strategica 2022-2026, del valore di circa 95 milioni di euro, e cinque accordi bilaterali. Costa ha rimarcato, in particolare, l'attenzione verso la promozione di due aree fondamentali per lo sviluppo umano: la salute e l'istruzione. Costa ha detto che i due Paesi intendono "dare un contributo comune" all'attuazione delle decisioni del vertice tra l'Unione europea e l'Unione africana, per "sostenere e ad attuare quanto concordato a Bruxelles" trasformando il partenariato "in una vera alleanza". (segue) (Spm)