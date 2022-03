Portogallo-Capo Verde: firmato programma cooperazione strategica 2022-2026 da 95 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine, il prossimo vertice Portogallo-Capo Verde si terrà in territorio portoghese nel 2024. Ulisses Correia e Silva ha sottolineato che c'è interesse a sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali per "spostarle da un livello di partenariato a un livello di alleanza, tenendo conto della vicinanza e dei molti interessi convergenti di Capo Verde con il Portogallo". Nel corso dell'incontro sono stati firmati anche cinque accordi bilaterali che includono due protocolli d'intesa per il sostegno diretto al bilancio dello Stato (periodo 2022-2026) e alla cooperazione nel campo giuridico e dell'amministrazione della giustizia. Il vertice ha approvato una dichiarazione finale in cui si afferma che "ancora una volta è stata confermata la partnership strategica privilegiata che unisce i due Paesi e che si riflette nell'eccellenza delle relazioni politiche e nella cooperazione congiunta per lo sviluppo nei settori più diversi", così come "un coordinamento esemplare, nel quadro della cooperazione multilaterale, dei consensi nelle più diverse questioni internazionali attuali". (Spm)