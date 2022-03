Energia: Magri (Ispi), rischio escalation prezzi per sanzioni alla Russia, la transizione ecologica rallenterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al caro energia preesistente e alle sanzioni nei confronti della Russia, ci sarà un problema di scarsità di energia, se noi Europa e Stati Uniti chiudiamo nei confronti della Russia. Lo ha spiegato Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'Ispi e docente di relazioni internazionali all'Università Bocconi, in audizione oggi al Consiglio comunale di Milano per trattare il tema della guerra tra Russia e Ucraina. "C'è il rischio concreto – ha affermato Magri - di prezzi in enorme crescita. Non luci spente, ma luci accese a prezzo molto alto". Riguardo alla transizione ecologica, poi, il rischio di una frenata è quasi inevitabile. "La transizione è già un processo faticoso – ha dichiarato Magri -. In questo momento tutti hanno un alibi per dire 'primum vivere'". (Rem)