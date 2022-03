8 marzo: ministero Giustizia, colmare divario salariale e di progressione professionale in magistratura e avvocatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia, in occasione della celebrazione, domani, della Giornata internazionale della donna, segnala su Twitter "il divario che c'è nella magistratura e nell'avvocatura. Se in termini assoluti sembra ormai raggiunta la parità di genere in entrambe le categorie, resta ancora da colmare lo scarto a livello salariale e di progressione professionale". In particolare il dicastero di via Arenula evidenzia che ad esempio in Lombardia, "il reddito medio delle avvocate equivale al 39,8 per cento del reddito medio dei colleghi uomini". (Rin)