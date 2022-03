8 marzo: De Corato, Comune contrasti racket venditori abusivi di mimose, danno da 400 milioni per fioristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scorsi giorni è arrivato il solito grido di allarme e la richiesta di aiuto da parte dell'associazione Fioristi Ascom che, con un comunicato stampa, ha denunciato "Il fenomeno, se non adeguatamente contrastato, si ripeterà anche in questa occasione, e vedremo venditori abusivi posizionati nelle principali piazze e strade delle città vendere indisturbati la loro merce a dispetto di ogni legge fiscale, amministrativa e in mancata ottemperanza di tutti i provvedimenti per il contrasto della diffusione del Covid 19". Una richiesta di aiuto più che lecita per questa categoria di lavoratori. I fioristi infatti vivono anche e soprattutto di queste ricorrenze e quella di domani è forse la più significativa del settore. Oggi in città ,vergognosa e puntuale è iniziata la marcia verso gli incroci dei venditori abusivi: Assofioristi denuncia da anni questa piaga, ma poco si sta facendo per arginarla". Lo afferma l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, commentando le denunce arrivate dalla categoria dei venditori di fiori in occasione della festa della donna. "Basti pensare - prosegue - che questo commercio illegale , ogni anno, a livello nazionale, sottrae 400 milioni di euro di fatturato a quello regolare. Sono pronto a scommettere che anche domani ogni semaforo sarà presidiato da un venditore abusivo, che sottrarrà lavoro a chi onestamente nella nostra città rispetta la legge e paga concessioni e tasse". "Per questo - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - mi auguro che il Comune intervenga a loro tutela, intensificando i controlli e sequestrando i fiori a coloro che li vendono privi delle autorizzazioni del caso. Non dimentichiamoci poi che, spesso, dietro a questo business parallelo, si celano organizzazioni criminali che reclutano i venditori abusivi dei semafori". "A mia opinione un fiore acquistato da un fioraio ha sicuramente più valore di uno comprato da un venditore illegale, magari in fretta e furia a un semaforo e all'ultimo momento", conclude.(Com)