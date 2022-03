Perù: domani il parlamento vota la fiducia al nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora prima di arrivare al voto di fiducia il governo di Torres è stato oggetto di dure critiche da parte dell'opposizione. Lo scorso 2 marzo il partito di opposizione peruviano Fuerza Popular ha presentato una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute, Hernán Condori, accusato di abuso della professione medica. La mozione attribuisce a Condori "una serie di denunce per cattiva condotta, presunti atti di corruzione, atti contrari all'etica nella pratica professionale”. Si denuncia inoltre la "mancanza di idoneità" di Hernán Condori a ricoprire "una posizione così importante in un settore sensibile". Le dimissioni di Condori sono state chieste nei giorni scorsi anche dal Collegio medico del Perù, che ha accusato il ministro di "promuove apertamente la pratica illegale della medicina e l'uso ingannevole di preparati commerciali con presunte virtù medicinali senza avere alcuna prova scientifica a sostegno di tali informazioni”, si legge in una nota diramata a febbraio. In aggiunta, Condori sarebbe indagato dalla procura anticorruzione di La Merced, nella regione di Junin e dal Controllore generale della Repubblica. Ha suscitato polemiche anche la decisone di Condori di nominare come sua consigliere un medico veterinario. Il presidente Pedro Castillo ha sin qui sempre difeso la nomina di Condori. (segue) (Brb)