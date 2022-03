Roma: atto vandalico alla sede del Pd del Municipio V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un atto vandalico presso la sezione di Centocelle del Pd del Municipio V di Roma si è verificato nella notte tra sabato e domenica. Ignoti hanno rotto uno dei vetri della porta d'accesso e la bacheca esterna. A comunicarlo sui social network il segretario del Pd del Municipio V, Riccardo Vignarelli, che spiega: "Dopo gli atti vandalici presso altre sezioni in alcuni Municipi di Roma e l'oltraggio alla sede dello Spi Cgil nel nostro Municipio, alcune settimane fa, ci troviamo davanti all'ennesimo atto vandalico di cui non sappiamo l'origine ma che, sicuramente, ha tentato di ledere e mortificare il Partito democratico. Si colpisce ancora una volta l'attività politica, una comunità, un simbolo di democrazia e solidarietà. Evidentemente l'attività politica sul territorio del Pd dà fastidio a qualcuno ma noi non ci facciamo intimorire e proseguiremo lungo la nostra strada". Un presidio di protesta si è tenuto oggi alle 18:00 in via degli Abeti 14. (Rer)