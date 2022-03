Difesa: Usa considerano fornitura sistemi di difesa aerea ad alleati fianco orientale Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando l’idea di fornire sistemi di difesa aerea agli alleati della Nato in Europa orientale. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando una fonte a conoscenza del dossier, secondo cui i Paesi dell’area sarebbero sempre più in apprensione a causa delle minacce della Russia. “Gli Stati Uniti stanno considerando diverse possibilità”, riferisce la fonte. Al momento non vi è ancora un piano specifico, ma l’idea è di dotare i Paesi dell’est Europa di sistemi in grado di proteggerli da attacchi deliberati della Russia nel loro territorio. Inoltre, vi è anche la preoccupazione che gli scontri in corso in Ucraina possano accidentalmente allargarsi allo spazio aereo dei Paesi vicini. Gli Stati Uniti, afferma la fonte, cercheranno di convincere la Russia che tali sistemi hanno scopo esclusivamente difensivo. Secondo la “Cnn”, la scelta potrebbe ricadere su batterie Patriot e Thaad. (Nys)