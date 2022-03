Ucraina: ministro Infrastrutture, bombardamenti Russia hanno creato danni a rete trasporto per 10 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe hanno danneggiato le infrastrutture di trasporto dell'Ucraina creando danni per oltre 10 miliardi di dollari. Lo ha riferito il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Alla fine della scorsa settimana abbiamo calcolato i danni relativi esclusivamente alle infrastrutture di trasporto. Si tratta di strade, ponti, ferrovie e attrezzature danneggiate durante i bombardamenti. Alla fine della scorsa settimana questa cifra ha superato i 10 miliardi di dollari", ha detto il ministro, . Secondo Kubrakov, l'Ucraina sarà in grado di ripristinare la maggior parte delle strutture danneggiate in un anno, mentre le strutture grandi e complesse verranno ripristinate entro due anni. (Kiu)