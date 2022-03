Difesa: gli Usa hanno 100 mila militari in Europa, a breve ne arriveranno altri 500

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno circa 100 mila militari di stanza in Europa, e nel fine settimana hanno stabilito di inviarne altri 500. Lo riferisce una fonte del Pentagono ai media locali. I nuovi arrivati non avranno ruoli di combattimento e verranno stanziati in Grecia, Polonia, Romania e Germania. L’obiettivo, fa sapere il dipartimento della Difesa, è quello di rassicurare gli alleati della Nato e di scoraggiare un allargamento del conflitto in corso in Ucraina.(Nys)