Ucraina: Sala, nel sottopasso Mortirolo uno spazio per fare tamponi a profughi in arrivo

- "Abbiamo appena saputo di avere l'ok di Grandi Stazioni all'utilizzo da parte della Protezione Civile dello spazio del sottopasso Mortirolo. Prima ancora di pensare alle vaccinazioni dovremo essere certi che a tutti i nuovi arrivati siano fatti con immediatezza i tamponi". Questa la novità annunciata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, che oggi ha preso parola durante la seduta del consiglio comunale a Palazzo Marino riguardo al tema del conflitto in Ucraina. "In queste ore – ha spiegato il primo cittadino milanese - stiamo lavorando al tavolo della Prefettura per facilitare le segnalazioni e le richieste di aiuto, così da velocizzare l'attivazione dei servizi della nostra amministrazione, e allo stesso tempo agevolare la collaborazione delle tante realtà di Milano desiderose di aiutare questi fratelli in fuga dalla guerra. La nostra Protezione civile è all'opera dal primo giorno di emergenza sia nei centri del Comune sia in Stazione Centrale e sarà presente anche nelle strutture di supporto sanitario che la Regione sta allestendo". "Per le centinaia di famiglie fuggite dalla guerra – ha aggiunto Sala - sarà avviato un progetto specifico e di supporto grazie allo stretto coordinamento tra i nostri assessorati e che si occuperà di politiche sociali, Protezione civile, educazione e istruzione, food policy e salute. In collaborazione con la Fondazione di comunità il comune sta organizzando una raccolta fondi mirata a finanziare i progetti di sostegno alle famiglie ucraine. Nelle prossime settimane, in accordo col terzo aettore, sarà fatto ogni sforzo per fronteggiare l'emergenza e poi accelerare l'inserimento nella nostra comunità delle centinaia di persone scappate dalla guerra".(Rem)