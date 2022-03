Lavoro: Coppotelli (Cisl Lazio), infortuni e morti in aumento, servono nuovi ispettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa fase, nella nostra regione, sono ripartiti i drammi, odiosi, degli infortuni e delle morti sul lavoro. Gli infortuni denunciati sono stati 37 mila: sì, denunciati, immaginiamo quanti invece non statisticabili. Nel 2021 in aumento del 4 per cento rispetto all'anno precedente". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, durante la sua relazione al XIII Congresso dell'organizzazione sindacale regionale. (segue) (Rer)