Lavoro: Coppotelli (Cisl Lazio), infortuni e morti in aumento, servono nuovi ispettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma è l'11 per cento di aumento delle morti, delle morti sul lavoro che fa inorridire le nostre coscienze e deve porci caparbi nel chiedere sempre più sicurezza", ha aggiunto. "La fascia d'età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 55 e i 64 anni (11 su un totale di 33) - ha spiegato il segretario -. Ed è proprio in questa fascia d'età che si rileva anche l'indice di incidenza più alto di mortalità rispetto agli occupati. Se si vuole combattere il triste fenomeno degli incidenti mortali si deve mettere in piedi un sistema che allo stesso tempo sa prevenire e controllare, con un numero di ispettori e professionisti che tutti i giorni monitorano il posto di lavoro. Ma per fare questo servono nuove assunzioni", ha concluso Coppotelli. (Rer)