Energia: Spena (FI), caro prezzi mette a rischio pesce fresco in Italia, subito aiuti ai pescatori

- Da oggi fino alla prossima settimana avremo difficoltà a trovare pesce fresco italiano nei mercati e nelle pescherie, perché i pescatori si fermano per protestare contro il caro-gasolio, ma, se non si agisce al più presto per aiutarli, questa potrebbe diventare la normalità anche in futuro. Lo dichiara Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera. “Ormai i costi dell'energia alle stelle superano i guadagni e rendono non conveniente uscire in mare”, prosegue Spena. “Senza un intervento risolutivo da parte delle istituzioni - aggiunge -, saranno sempre di più le aziende ittiche costrette a chiudere di fronte all'aumento dei costi di produzione”. “Tutto ciò - afferma - avrà un peso enorme a livello occupazionale e determinerà un danno incalcolabile a tutto il nostro agroalimentare, di cui la pesca è un'eccellenza”. “Esprimo la mia vicinanza ai pescatori di tutta Italia ed in particolare a quelli del litorale romano: sono già a lavoro per presentare un emendamento specifico al dl Energia", conclude (Rin)